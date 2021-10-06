شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. هيثم شاكر يطرح أحدث أغنياته "صاحب الجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان هيثم شاكر، أغنيته الجديدة "صاحب الجمال"، اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 5 مساء، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى خامس أغنيات "شاكر" لهذا العام.

كان هيثم شاكر قد طرح أغنيته الجديدة "مش عادية" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.

"مش عادية" هى رابع أغانى هيثم شاكر هذا العام، فى ظل الخطة التى وضعها بطرح أغنية سنجل كل فترة معينة، حيث بدأ العام بطرح أغنية "كنت غلطة" على طريقة الديو مع هيثم نبيل، من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، تم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.