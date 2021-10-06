شكرا لقرائتكم خبر عن نيكي ميناج تعيد احتفال عيد ميلاد طفلها الأول لنسيانها تقطيع التورتة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نجمة الراب العالمية نيكي ميناج، عن كواليس احتفالها بعيد ميلادها الأول من زوجها كينيث بيتي، الذى اعادته من جديد بعد نسيانها تقطيع تورتة عيد الميلاد وإنهاء الاحتفال وسط فرحة الأطفال الأخرى بالألعاب.

ونشر نجمة الراب عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة صور من احتفالها بعيد الميلاد الأول لطفلها لتوجه الشكر لكل التهنئات والهدايا التي استقبلتها وتعلن بشكل ساخر كواليس اعادتها لاحتفال من جديد وتجهيز طفلها مرة آخري لتقطيع تورتة الاحتفال بعد انهاء الحفل ومغادرة الضيوف.

وعاشت ميناج فترة صعبة فى حياتها الشخصية خلال الأشهر الماضية، بعد وفاة والدها البالغ من العمر 64 عاما، بعد تعرضه لحادث دهس بسيارة في نيويورك، ونقل على أثرها للمستشفي في حالة حرجة ولكنه توفي متأثرا بالجروح التي أصيب بها بالحادث، وفقا لشبكة cnn الأمريكية.