شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. محمد حماقى يطرح ألبوم "يا فاتنى" كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" اليوم الأربعاء، كاملًا عبر قناته بموقع «يوتيوب» .ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.

كان حماقى قد طرح، أولى أغنياته فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، حيث شارك جزءًا من الأغنية على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ليعلن عن طرح اغنيته "ليلة العمر"، عبر لعبة Fortnite، كما أشار إلى أن الأغنية متوفر الآن على "يوتيوب".

وكان قد كشف النجم محمد حماقى، عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر"، والتى حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة طرحها، وهو ما يعد استكمالا لمشواره الكبير فى عالم الغناء.

وشارك محمد حماقى، متابعيه وجمهوره عبرانستجرام، بصورة له على غلاف اللعبة الشهيرة، ليعلن عن مشاركته فى قائمة الموسيقي الخاصة باللعبة، لتطرح يوم الجمعة المقبلة 1 أكتوبر ولمدة 48 ساعة، ليستقبل بعدها حماقى عدد كبير من التعليقات التى هنأته بتلك المناسبة.