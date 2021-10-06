شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يزيل الستار عن كواليس Extraction ويتحدث عن الجزء الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى النجم العالمي كريس هيمسوورث بالجوائز التي حصدها الجزء الأول من فيلمه الأكشن Extraction الذي حقق عدد مشاهدات قياسية عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حفل توزيع جوائز Taurus World Stunt، تزامناً مع تحضيرات وتصوير الجزء الثاني من الفيلم المقررعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرهيمسوورث، مقطع فيديو من كواليس تصوير إحدى مشاهد الجزء الأول عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، والذى ظهر فيه استخدام دوبلير للقفز من الأماكن العالية وخوض الكثيرمن المشاهد الصعبة، ليحفتي بالجوائز التي حصدها الفيلم، وكتب "انتصارات ضخمة للسلسلة في حفل توزيع جوائز Taurus World Stunt، شكر كبير وتهنئة لكل فريق العمل، وجاري التحضيرات للتكملة الجديدة التي ستكون أقوي من الجزء الأول، ترقبوا الكثير من الفوضى قريباً".

وكشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والخيال Extraction، عن الملامح الأولى للجزء الثاني المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبرالشبكة الأمريكية نتفليكس، منذ ايام، لتعلن عن مفاجأة كبيرة لعشاق الفيلم المنتظر، وهي عودة النجم العالمي كريس هيمسوورث صاحب شخصية "تايلر ريك" للحياة، بعد انتهاء أحداث الجزء الأول بحالة غموض.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة عبر "تويتر"، الملامح الأولى للجزء الثاني الذي سيستكمل أحداث الجزء الأول، بعد أن كشفت الشركة عن مفاجأة عودة "ريك" من جديد.



الجوائز التى حصدها الفيلم

فيلم Extraction يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.