عمرو دياب يطرح برومو أحدث أغانيه "رايقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان عمرو دياب اليوم برومو أحدث أغانيه "رايقة".

وروج دياب للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"خليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة رايقة أول ما تنزل، واطلب الأغنية على أنغامي".

وطرح الفنان عمرو دياب أحدث أغانيه الجديدة "حلو التغيير"، من ألبوم "عيشني"،عبر تطبيق أنغامي، أمس.

ونشر "دياب" بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"أشترك وخليك أول واحد يسمع أغنية عمرو دياب الجديدة حلو التغيير، وأطلب الأغنية من أنغامي".

أغنية "حلو التغيير" من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

ألبوم عيشني لـ الفنان عمرو دياب، يضم عددًا من الملحنين والشعراء والموسيقيين، أبرزهم الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والموزع أحمد إبراهيم، والملحن عزيز الشافعي، وغيرهما.

وأحيا الهضبة عمرو دياب حفلُا غنائيًا في مدينة العلمين الجديدة، 13 أغسطس الماضي.