بشرى رفقة يسرا :"العيد ميلاد من غيرها ميبقاش عيد ميلاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بشرى صورة تجمعها بالفنانة يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت على الصورة :" العيد ميلاد من غير يسرا ما يبقاش عيد ميلاد ...نجمة مصر و الوطن العربى و نجمة قلوبنا كلنا ...لما شوفتها قلبي دق ٣ دقات و هيفضل يدق كل ما اشوفها ...أحلى هدية".

وطلب سالم هيكل من أصدقاء زوجته الفنانة بشرى بتسجيل فيديو لها، لنشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالًا بعيد ميلادها الموافق أمس 5 أكتوبر الجاري.

ونشر سالم هيكل مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وقال :" أنا عملت مفاجأة، أنت مش هتعرفي تعمليها، فاكره لما قولتِ لي تقدر تعمل لي إيه أنا معرفش أعملهولك.. النهارده أنا عند وعدي وكل أصحابك وقرايبك وزمايلك بيهنوكى بعيد ميلادك، كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي وإحنا مع بعض".

وكان من بين النجوم المهنئين لبشرى، محمد هنيدي، خالد النبوي، خالد الصاوي، أحمد عز، تامر هجرس، هنا الزاهد، أحمد رزق، إنجي المقدم، حنان مطاوع وزوجها، شريف رمزي، عمر الشناوي، أحمد حاتم، مها الصغير، أحمد برادة، الدكتور أشرف زكى، روجينا، أروى جودة، أيتن عامر، إيمي سالم، نجلاء بدر، درة وزوجها، عمرو منسى، المخرج عمرو عرفة، إلهام شاهين، أمير شاهين، هالة صدقي، رزان مغربي، جومانا مراد.

ومن ناحية أخرى تواصل الفنانة بشرى، تصوير مشاهدها في فيلم "معالي ماما" إخراج أحمد نور، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.