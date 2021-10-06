فيديو| هنا الزاهد عن عطل الفسيبوك:"ساعات بنزل حاجات مش حقيقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن أزمة انقطاع لإنترنت عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًة إلى أنها توقعت بأنها تعرضت لهاك عبر حساباتها الشخصية.

وقالت هنا الزاهد، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، إن زوجها أحمد فهمي لم يعلق على الصورة التي علق بها على عطل مواقع التواصل الاجتماعي من فيلم سمير وشهير وبهير،: "أحمد فهمي طنش أو تقريبا كتب حاجة على تويتر لكنى لم أركز هو كتب ايه".

وأضافت :" لو كل الناس هتخسر مواقع التواصل الاجتماعي فهو بالنسبة لي الأمر عادي ولم أتأثر به، لأني لا اتفاعل كثيرا على فيس بوك ولكن تفاعلت الفترة الأخيرة بعد الزواج".

وتابعت هنا الزاهد: أنا اتبسطت جدا بالأزمة امبارح، وفيسبوك مهم جدا في هذه الأيام، أنا بدخل أحيانا ألقى ناس بتقارن بين حاجات، وفي ناس بتحب تبان على السوشيال ميديا أنهم مبسوطين وهم غير كده أصلا".

وأكملت:" أنا عاوزة أقول إن في ناس بتجيلها اكتئاب وأنا ساعات بنزل حاجات مش حقيقة، وأنا مش مبسوطة لأني أكيد مش هطلع أعيط وكل واحد بيورى الي هو عاوز يوريه، وأنا لم أتضايق أمس".

ومن ناحية أخرى شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.