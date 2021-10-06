فيديو| منهم أحمد بدير.. نجوم شاركوا في حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك عدد من نجوم الفن في حرب أكتوبر المجيد، الذي يحتفل به الشعب المصري اليوم 6 أكتوبر.

وفي هذه السطور نعرض لكم نجوم شاركوا في حرب أكتوبر:

أحمد بدير

الفنان أحمد بدير هو الآخر شارك في الحرب المجيدة، وعايش يوم السادس من أكتوبر من قلب المعركة التي انتظرها وغيره من المصريين لسنوات طويلة، وقال عن هذا اليوم في حوار ببرنامج "بين اتنين" عبر شاشة "المحور"، أغسطس 2014: "بالنسبة لي من أعظم وأطول الأيام في التاريخ، كل لحظة فيه لا أستطيع نسيانها من ذاكرتي، العبور كان عبورا من الظلام إلى النور بعدما عشنا قبل الحرب أياما صعبة بسبب هزيمة 67"،

وحمل بدير (المراسل الحربي في الشئون المعنوية آنذاك)، وصية زميله الذي استشهد أمام عينيه، قبل زفافه بفترة قصيرة ليوصلها إلى أهله، وكانت تلك الوصية ألا يأخذون عزاءه إلا بعد تحرير الأرض، وبالفعل نفذت الأسرة وصيته.

أحمد فؤاد سليم

الفنان أحمد فؤاد سليم قال إنه شارك في حرب 6 أكتوبر 1973 ضمن جنود الفرقة الثامنة دفاع جوي تحت قيادة اللواء سعيد علي، متابعا خلال حوار مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "اليوم" عبر قناة DMC، أكتوبر 2018: "وقعنا كمية طائرات أسطورية، كنا بنزّف عريس، الحرب كانت فرحة عمنا، فرحة وشوق بعد انتظار 6 سنوات إعدادات وتدريبات وتجهيزات وحلم العبور".

أضاف سليم، أن الحرب لم تبدأ في 6 أكتوبر، بل بدأت في 5 أكتوبر بعبور جنود الصاعقة وقطع خط الإمداد الأوسط، مستكملا: "إسرائيل عملوا كل الحسابات للحرب، وتجاهلوا حاجة واحدة، ودي كانت الثغرة التي هزمت إسرائيل، وهي قناة السويس نفسها، إذ تحولت مياه القناة إلى طلقة في صرح الضخم خط بارليف، وأصبحت المياه ذخيرة الجندي المصري لإزالة هذا الخط الذي قاله عنه لا يُمكن إبادته إلا بقنبلة ذرية، تجاهلوا عبقرية الشعب المصري فانهزموا بعد 6 ساعات فقط".

محمود الجندي

النجم الراحل محمود الجندي قال إنه قضى في الجيش 7 سنوات منذ عام 1967 وحتى 1973، مضيفا خلال حوار ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مارس 2017: "دول أحسن 7 سنين في حياتي رغم أني كنت محروم من حلم أني أشتغل ممثل وبدلا من ذلك أصبحت ضابط احتياط في الجيش، وكان معي في نفس الوحدة المخرج عاطف الطيب".

أوضح الجندي أنه كان ضمن سلاح الطيران بالقوات الجوية والتي كان يقودها آنذاك الفريق محمد حسني مبارك، متابعا: "قبل الحرب كنا في مرحلة يأس، اتعلمنا إزاي نكتم عواطفنا في سبيل هدف أكبر نحلم بتحقيقه، وموعد الحرب كان مفاجأة بالنسبة لنا كضباط أيضا".

لطفي لبيب

النجم لطفي لبيب قال خلال حواره ببرنامج "لازم نفهم" مع الإعلامي مجدي الجلاد، مايو 2016، إنه كان من بين جنود الكتيبة 26 ضمن سلاح المشاة، وهي أول كتيبة عبّرت قناة السويس خلال حرب 6 أكتوبر، متابعا: "أنا بحمد ربنا إني لسه على قيد الحياة".

أضاف لبيب: "6 أكتوبر هو لحظة اختلط فيها الموت بالحياة، كان يأتي الموت مستعرضا، وينتقي من ينتقي"، مؤكدا أن "معجزة حرب أكتوبر هو عسكري المشاة، لأنه من عبّر وتشبث بالأرض مترجلا قبل كل الأسلحة".