نور دياب تتصدر تريند جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة عن والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت نور دياب تريند مؤشر البحث في جوجل بعد تصريحاتها الأخيرة عن والدها الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا.

وكانت نور نشرت فيديو منذ أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه أن والدها لم يساندها ماديًا وأن والدتها الفنانة شيرين رضا هي الأقرب لها.

وكشفت نور عمرو دياب، في 10 أغسطس الماضي، عن خطوبتها من خلال بث مباشر عبر موقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالتجهيز للانتقال للعيش بجنوب لندن بصحبة خطيبها.

وقالت نور دياب آنذاك، إنها سوف تكشف عن خاتم خطوبتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بعد تعديلات به، بسبب فقدانها بعض الوزن.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج من السعودية زينة عاشور، بعد انفصاله عن الفنانة شيرين رضا، وأنجب منها "جنا"، "كنزي"، "عبدالله".