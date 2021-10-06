إلهام شاهين بعد تعرضها لهجوم بسبب إعلانها التبرع بأعضائها:" آراء غبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تجاهلت الفنانة إلهام شاهين جميع الانتقادات، والآراء السلبية التي تعرضت لها، بعدما أعلنت التبرع بأعضائها بعد وفاتها.

وكتبت الفنانة إلهام شاهين منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"،:" آرائى لخير مصر و شعبها المحترم وخير الإنسانيه عموماً .. و لن ألتفت للآراء الغبية التى هي ضد العلم و ضد الدين".

وأضافت :" قال تعالى من أحياها كمن أحيا الناس جميعاً .. و الدين خلق لإسعاد البشر و ليس لتعاستهم".

وتابعت :" و كل آراء الشيوخ المستنيرين أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية ..و قانون التبرع بالأعضاء و زراعتها معمول به في كل دول العالم المتحضرة، و لن تكون مصر أقل تحضرا منهم .. و ربنا خلق العلم و الطب لحماية الإنسان من الألم، و الذى يحارب هذه الفكرة أو يسخر منها ربما يحتاج فى يوم إليها فيعرف قيمتها، و ربنا يعطي الصحة للجميع و يشفي كل مريض .. اللهم آمين".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين، شاركت مؤخرا في حفل افتتاح وفعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الـ 37 ، كما تم تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 14.