بعد إعلان ابنة الهضبة أنه لاينفق عليها.. تعرف على بيزنس نور عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"محدش بيصرف عليا" بتلك الكلمات ردت نور الابنه الكبرى للنجم الأشهر عربيا الفنان عمرو دياب، على سؤال أحد متابعي صفحتها في موقع "إنستجرام"، خلال محادثة لها عبر الفيديو، و أثار ردها الجدل مجددا حولها وحول علاقتها بوالدها.

نور في ردها على الأسئلة التي وجهت لها عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، قالت :"لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي أو والدتي، أنا عصامية محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي ولا أحب الاتكاء على غيري حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي".

وحسب ما سبق وقالت في حوارات سابقة لها، درست نورالعديد من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

نور التي اقترب عدد متابعي صفحتها علي موقع إنستجرام ، من 500 ألف متابع من مختلف دول العالم، تعمل كمصممة وعارضة أزياء، ومدونة، إلى جانب التسويق.

وتتحدث نور 3 لغات، هي العربية، والإنجليزية، والإسبانية.

في سبتمبر الماضي كشفت نور عن خطوبتها إلى البريطاني الجنسية الغاني الأصل يدعى كيران وودورد، ويعمل مدرب لياقة بدنية.

الجدير بالذكر أن "جنا" ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته السابقة زينة عاشور، والشقيقة الصغرى لنور"، وتعيش أيضا في لندن مع والدتها، وتقوم أيضا ببيع ملابسها من خلال صفحتها في موقع "دي بوب"، بهدف إثبات ذاتها، والاستقلال ماديا عن والديها.