شاهد الفيديو الدعائي الأول لـ House of the Dragon

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت منصة HBO Max عن الفيديو الدعائي الأول لمسلسل الفانتازيا المنتظر House of the Dragon، وأعلنت عن موعد طرحه المقرر قريبا.

وأوضح الفيديو التشويقي لمسلسل House of the Dragon مقاطع من أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه قبل 200 عام من المسلسل الشهير Game of Thrones.

تدور قصة مسلسل House of the Dragon حول أسرة التارجيريان والحرب الأهلية التي سميت برقصة التنانين، ويتكون 10 حلقات تشويقية.

بدأ عرض مسلسل House of the Dragon خلال عام 2022، وضم المقطع الدعائي مشاهد من القتال والمبارزات، وبعض الأبطال منهم الأمير دايموت تارجيريان الذي يلعب دوره الممثل مات سميث.

وأجرى فريق عمل مسلسل House of the Dragon تحليل دوري على جميع أفراد الإنتاج وظهرت حالة إيجابية واحدة لفيروس كورونا.

وهذا العمل واحد من 6 مشروعات معلن عنها مسبقًا، وأحداثها مرتبطة بمسلسل صراع العروش، وتنتجها منصة "Hbo"، حسب موقع هوليوود ريبورتر".