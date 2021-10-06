فيديو قديم.. محمود ياسين يتحدث عن انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين مقطع فيديو لوالدها الراحل محمود ياسين يتحدث فيه عن انتصارات حرب أكتوبر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال ياسين :"أي أعمال تسجيلية عن حرب أكتوبر هتلاقي حسين فهمي، صلاح السعدني، محمود ياسين لولا هذا التاريخ الموثق، في جميع الأعمال التي تناولت أكتوبر عبر 23 سنة".

وأضاف :"لكن هذه اللقطات لو قربتي الكاميرا على الأشخاص الذين يعبرون ا داخل القناة هتلاقي كل هؤلاء الفنانين يظهرون في الأغاني والأفلام اللي أتعملت علشان أكتوبر".

وعلقت رانيا على الفيديو :" توثيق أفلام وأغاني ومشاهد عن أكتوبر كانت من الأفلام اللي قدمها والدي وزملائه الكرام في أفلام أكتوبر، نجم أفلام أكتوبر محمود ياسين".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.

يذكر أن آخر أعمال رانيا محمود ياسين مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.