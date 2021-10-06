شاهد.. مي عمر تتحدث عن “مفاجأة” في الفترة القادمة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 01:09 مساءً - منذ 38 ثانية

كشفت الفنانة المصرية مي عمر، عن احتمالية تصوير جزء ثاني من مسلسل “لؤلؤ”، بالإضافة لمصير تواجدها في موسم رمضان المقبل 2022، بعد الضجة التي أحدثها مسلسلها “نسل الأغراب” الموسم الماضي.

وقالت مي عمر، خلال لقاء لها مع برنامج “ذا انسايدر بالعربي”، برفقة زوجها محمد سامي، خلال تواجدهما في الفترة الحالية في دبي، إنها تجهز لعمل درامي جديد سيعرض خارج موسم رمضان، مضيفة “خليها مفاجأة”.

وبشأن الجزء الثاني من مسلسلها “لؤلؤ”، استبعدت تقديم فنانة أخرى للجزء الثاني بدلاً عنها، وذلك بعد تداول شائعات في الفترة الأخيرة عن تعاقد فنانة أخرى على المسلسل لاستكماله، وقالت مي عمر، إن مشروع الجزء الثاني من المسلسل لا يزال قائماً، مضيفة أنه من المحتمل وبنسبة كبيرة أن تنفذ الجزء الثاني من المسلسل في الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال محمد سامي ومي عمر كان مسلسل “نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.