وفاة جول تيوبالد أكبر معمر فرنسي عن 112 عاما

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

توفي جول تيوبالد، وهو أكبر معمر فرنسي، الثلاثاء، عن 112 عاما في منزله في فور دو فرانس بجزيرة مارتينيك الفرنسية.



جاء ذلك وفق ما أعلنت عائلته في تأكيد لمعلومات صحفية.

وكان تيوبالد المولود في 17 أبريل/نيسان 1909، عامل ميناء وصيادا بحريا، على الرغم من أن أقرباءه يؤكدون باستمرار أن هذا الأب لثلاثة أبناء مولود في الواقع سنة 1907، لكن لم يتم تأكيد هذه الرواية رسميا.

وقد التقت وكالة فرانس برس الرجل سنة 2019، وأجرت معه حديثا استرجع خلاله ذكريات حياته النشطة وشبابه وطفولته قبل أكثر من قرن.

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وردا على سؤال لمراسلة وكالة فرانس برس بشأن عمره، قال مبتسما "لو كان الأمر بيدي، كنت لأعيش حتى سن مئتي عام".

وعُيّن تيوبالد المقيم في منطقة بوانت دي نيغر في فور دو فرانس، في مارس/آذار الماضي رئيسا فخريا لجمعية سكان الساحل في منطقته.

توفي جول تيوبالد، وهو أكبر معمر فرنسي، الثلاثاء، عن 112 عاما في منزله في فور دو فرانس بجزيرة مارتينيك الفرنسية.

جاء ذلك وفق ما أعلنت عائلته في تأكيد لمعلومات صحفية.

وكان تيوبالد المولود في 17 أبريل/نيسان 1909، عامل ميناء وصيادا بحريا، على الرغم من أن أقرباءه يؤكدون باستمرار أن هذا الأب لثلاثة أبناء مولود في الواقع سنة 1907، لكن لم يتم تأكيد هذه الرواية رسميا.

وقد التقت وكالة فرانس برس الرجل سنة 2019، وأجرت معه حديثا استرجع خلاله ذكريات حياته النشطة وشبابه وطفولته قبل أكثر من قرن.

وردا على سؤال لمراسلة وكالة فرانس برس بشأن عمره، قال مبتسما "لو كان الأمر بيدي، كنت لأعيش حتى سن مئتي عام".

وعُيّن تيوبالد المقيم في منطقة بوانت دي نيغر في فور دو فرانس، في مارس/آذار الماضي رئيسا فخريا لجمعية سكان الساحل في منطقته.