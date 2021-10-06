شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلاً غنائيًا غدًا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم الإماراتى حسين الجسمى، حفلاً غنائيًا غدًا 7 أكتوبر داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مدينة نصر فى القاهرة، ومن المقرر أن يقدم حسين الجسمى باقة من أجمل أغانيه.









واحتفل مؤخرا النجم الإماراتى حسين الجسمى، بتخطى أغنيته "بالبنط العريض" لأكثر من 500 مليون "نصف مليار" مشاهدة، منذ طرحها أغسطس 2020، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمى.

وأعاد الجسمى، نشر الأغنية عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "نصف مليار نبضة حب لكم جميعاً وبالبنط العريض".

وكان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، طرح فى شهر رمضان الماضى 3 أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة فى كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" لصالح أحد شركات وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع على فتح الله، ونالت إعجاب قطاع كبير من محبيه متغزلين فى كلمات الأغنية على تويتر

الأغنية الثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقى "توما"، وقد طرح الفيديو كليب من إخراج عمر هلال.

والأغنية الثالثة تحمل اسم "هل هلالك.. أبوظبى دارك" ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلى.