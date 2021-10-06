شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمي يحصد تكريم إنجاز العمر بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بأن الدورة المقبلة من عمر المهرجان (11) ستحمل اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي ( 1945/ 1998) وهو مخرج وممثل وشاعر وموسيقي ، قدم أفلاما سينمائية طويلة وقصيرة حملت هموم القارة الأفريقية وحصلت علي تقدير دولي كبير نظرا لسعيه لتحقيق الهوية الأفريقية ، وتميز مامبيتي بأسلوب سردي وطابع تجريبي خاص ، كما سيتم اصدار كتاب باللغتين الفرنسية والعربية عن مامبيتي للناقد والكاتب الصحفي السنغالي " نجيب ساجنا "