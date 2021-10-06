فيديو – انتقادات وهجوم على فيفي عبده بسبب رقصها الغريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت الفنانة فيفي عبده لموجة انتقادات حادة من جمهورها بعد أن قامت بنشر فيديو جديد لها، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” ترقص فيه بشكل غريب، وتردد فيه كلماتها الشهيرة، مما عرضها للكثير من الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الرقصة.

وظهرت فيفي في الفيديو، مرتديةً قميصاً باللون الأصفر، وتردد كلماتها: أشطات عسلات فُلات من الساحل الشمالي.

وجاءت تعليقات الجمهور على هذا الفيديو تحمل الهجوم والانتقادات من فيفي والسخرية من هذا الفيديو.

كانت فيفي عبده قد أثارت حالة كبيرة من الجدل في الأيام القليلة الماضية، بعد لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامجه الشهير مع الفارس، المذاع عبر قناة الرشيد، لتتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على جوجل بسبب تصريحاتها النارية في هذا اللقاء.

حيث قالت إنها تعشق الرقص، وإذا قابلت الله سوف تخبره بذلك، مشيرةً إلى أن هذه المهنة هي المفضلة بالنسبة لها، وأنها لا تخجل من العمل فيها، قائلة: “لو قابلت ربنا هقوله إني بحب الرقص”.

وردت فيفي عبده على سؤال جريء وجهه لها نزار الفارس، وهو هل سوف تكتب على قبرها في عالمها الآخر كلمة راقصة؟، لتؤكد أنها ترفض هذا الفعل بشكل نهائي، مشيرةً إلى أنها عندما أعدت قبرها فعلته مثل قبر الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ.