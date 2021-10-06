فيديو مؤثر.. ميريام فارس تنشر الخطوات الأولى لطفلها الصغير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وثقت ملكة المسرح ميريام فارس الخطوات الأولى لطفلها دايف الذي أتم عامه الأول بمقطع فيديو عفوي من داخل منزلها وبحضور زوجها رجل الاعمال داني متري.

وظهر في المقطع الطفل وهو يمشي بخطوات مسرعة وبحماس وسعادة، بينما يحاول والده حمايته كي لا يقع على الأرض، بينما دايف يركض بطرافة وهو يحاول التوازن في حركة بريئة.

واكتفت ميريام التي لم تخفِ ملامح طفلها على غير عادتها، بالتعليق على المقطع بالقول: “خطوات دايف الأولى”، وسمع صوتها في المقطع وهي في غاية السعادة وتشجع طفلها على المشي.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال اعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بطريقتها في الاهتمام بطفليها طوال الوقت، وتغزلوا بجمال الطفل، لافتين الى أنه لا يشبهها على عكس جايدن الذي أخذ أغلب ملامحها.