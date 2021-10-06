بعد أيام على الكشف عنه.. مجهول يلطّخ تمثال جورج فلويد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت شرطة نيويورك أنّ تمثالاً يُخلّد ذكرى جورج فلويد في حديقة يونيون سكوير تعرّض للتخريب يوم الأحد بعد مرور أيام فقط على كشف النقاب عنه.

وفي التّفاصيل، فأظهر مقطع فيديو نشرته شرطة نيويورك يوم الإثنين رجلاً مجهول الهوية على لوح تزلج يلقي الطلاء الرمادي اللون عند الساعة العاشرة صباحاً على تمثال جورد فلويد الذي اثار مقتله في ايار 2020 احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.

ويُشار إلى أنّ التمثالين إلى جانب التمثال النصفي البرونزي لفلويد لم يتم المس بهما.

وقد باشرت الشرطة عمليات البحث عن المشتبه به في حين بدأ ناشطون في “Confront Art” بغسل الطلاء وإعادة التمثال إلى مظهره الأصلي.