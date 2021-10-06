بالتفاصيل: سبب تأجيل أول عمل يجمع نيللي كريم وأمير كرارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع اقتراب موسم تصوير المسلسلات المصرية لرمضان 2022، وانشغال أغلب النجوم بالانتهاء من تصوير أفلام موسم بداية العام وعيد الفطر، اتخذ صناع فيلم “كازابلانكا” للفنان أمير كرارة والنجمة نيللي كريم، قرارا بتأجيل تصوير أحداث الجزء الثاني من العمل لأجل غير مسمى.

وكان من المقرر انطلاق تصوير الفيلم خلال الفترة الأخيرة بالسفر إلى خارج مصر وتحديدا إسبانيا، حيث عقد فريق العمل عدة اجتماعات لوضع اللمسات النهائية لبدء التصوير، غير أن انشغال المخرج بيتر ميمي بالتحضير لأعمال أخرى وارتباط نجوم الفيلم بالتحضير لمسلسلات رمضان دفع صناع “كازابلانكا” لتأجيل التصوير.

وتعاقد أمير كرارة رسميا على بطولة الجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة” خلفا للنجم أحمد عز، بينما أعلنت نيللي كريم تعاقدها على بطولة عدة أفلام سينمائية، ولم تكشف حتى اللحظة موقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان 2022.

وحقق الجزء الأول من فيلم “كازابلانكا” نجاحا كبيرا في السينما على مستوى الإيرادات، ليقرر صناعه التحضير للجزء الثاني، مع المؤلف هشام هلال والمخرج بيتر ميمي، وتقوم بدور البطولة النسائية الفنانة نيللي كريم، فيما انتهى دور كل من الفنانتين غادة عادل ولبلبة على الجزء الأول فقط.

وتدور أحداث الجزء الأول من فيلم “كازابلانكا”، في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يطلق عليهم “هجامين البحر”، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب إلى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

وكان قد شارك في بطولة الجزء الأول من “كازابلانكا” كل من غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، والنجم هاليت أرغنش، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف بالعمل أبرزهم، مصطفى شعبان، نيللي كريم، بيومي فؤاد، وأحمد فهمي، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.