حياة الفهد تنتهي من تصوير مشاهدها في “بتوقيت مكة”.. وهكذا علقت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة الكويتية، حياة الفهد، عن انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “بتوقيت مكة”، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، وسط استعدادات لعرضه خارج موسم دراما رمضان.

ونشرت الفهد صورة تجمعها بالفنان سعد الفرج، ومدير أعمالها يوسف الغيث، معلقة: “بعد الانتهاء من تصوير مشاهدي لمسلسل (بتوقيت مكة) مع أخي الفنان القدير سعد الفرج، ومدير أعمالي یوسف الغيث، ومن أطهر بقاع الأرض بيت الله الحرام”.

ووجهت الفهد رسالة شكر، جاء فيها: “لا يسعني إلا أن أقدم الشكر الجزيل لأهل مكة الكرام وأهل جدة، على الاستقبال والكرم والطيب الذي رأينا منهم، ونودعكم بكل محبة وتقدير”.

واختتمت حديثها، قائلة: “وكل الشكر أيضاً للكادر الإخراجي بقيادة المخرج مناف عبدالله، والمصور الفوتوغرافي غربللي الغربللي، والكادر الإنتاجي من شركة الإنتاج والفنيين والفنانين والسيد محمد حسين على كل ماقدموه لنا.. ونسأل الله لكم التوفيق ودوام الصحة والعافية”.

وتصدرت حياة الفهد حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الكشف عن صور ومقاطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها “بتوقيت مكة”، الذي سيعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية قريباً.

ونشر الكاتب بندر الحربي صورة من كواليس التصوير، جمعت حياة الفهد وسعد الفرج، اللذين يعودان للتعاون معاً بعد غياب استمر 11 عاماً، ووجدا فيها بجانب كاست الإخراج.

ووجدت حياة الفهد، في حي العتيبية بمكة المكرمة، إذ قامت بزيارة إحدى الحواري، في الحي الذي تقرر التصوير فيه داخل السعودية، وسط حفاوة من الأهالي، واستقبالها بمظهر متميز، حاملين راية الدعاية للعمل مجاناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قد شاركت حياة الفهد في المائدة الرمضانية الدرامية بالموسم الماضي، من خلال مسلسل “مارغريت”، وبرفقتها مجموعة من النجوم والفنانين، أبرزهم: حسن البلام، سعاد علي، نور العراقية، حمد العُماني، بشار الشطبي، هبة الدري، ليالي دهراب، خالد الشاعر، ونواف النجم، وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج باسل الخطيب، وإنتاج مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.