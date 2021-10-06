فيديو – ديانا كرزون تعترف بتغيّر حياتها بعد الأمومة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ديانا كرزون عن تغيّ{ كبير في حياتها بعد إنجاب طفلتها الأولى سلمى من الاعلامي معاذ العمري، وذلك بعد عودتها للحفلات ومشاركتها في مهرجان جرش.

وأكدت في لقاء مع mbctrending أن طفلتها غيّرت بها أشياء كثيرة ومنها أنها أصبحت “أم سلمى”، وهذا أجمل إسم بالنسبة إليها.

وأضافت النجمة الاردنية أن علاقتها بزوجها تغيرت أيضاً بعد الأمومة، وباتا أقرب لبعض ويحبان بعضهما أكثر بعد ولادة سلمى، وبأنها ملأت عليهما المنزل وجعلتهما يشعران بمسؤولية أكبر بوجودها.

وتابعت مازحة أنها تعاني حالياً بسبب سؤال أسرتها الدائم على ابنتها وعدم السؤال عليها.

وتألقت ديانا في حفل ضخم في جرش وقدمت مجموعة من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ونشرت مقاطع فيديو من المهرجان ووجهت رسالة حب لمحبيها.