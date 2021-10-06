شكرا لقرائتكم خبر عن بيلا حديد تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها جيجي بحضور والدهما محمد حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت عارضت الأزياء العالمية بيلا حديد، متابعيها وجمهورها من جميع أنحاء العالم، بكواليس عيد ميلاد "خاى" ابنه شقيقتها عارضة الأزياء السوبر ستار جيجي حديد، حيث نشرت عدة صور من احتفال عيد الميلاد عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، بحضور عدد من اصدقائهم والمقربين بالإضافة إلى تواجد والدهما الملياردير الأمريكي محمد حديد.

ووجهت بيلا رسالة غزل لشقيقتها وابنتها في تلك المناسبة، قائلة "رؤية شقيقتي أعظم أم مع ابنتها الأكثر سحراً، هي أكبر فرحة في حياتي"، وسرعان ما حصد البوست على عدد كبير من التعليقات والاعجابات.



الملياردير محمد حديد



بيلا حديد وجيجي حديد

وكانت جيجي حديد اعترفت أنها كافحت لإخفاء حملها في ذروة أسبوع الموضة على الرغم من معاناتها من الغثيان ومحاولة التظاهر بعدم حدوث ذلك، عندما كانت حامل في الشهور الأولى في ابنتها ذات الـ8 أشهر.

وتحدثت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 26 عامًا، إلى i-D والتقطت صورة بأسلوب أنيق بملابس سوداء، وأكدت جيجي أنها كانت تتوقع طفلها الأول من زين مالك في بداية الإغلاق في أبريل، ولكن قبل أن يكون حملها معروفًا ، أوضحت أنها كافحت لإبقائه سرًا أثناء تصميمها خلال شهر الموضة.

وقالت جيجي: "كان أمرًا غريبًا عندما شعرت سرًا بالغثيان في العمل ولكن لا يمكنك أن تمضي يومًا مريضًا خلال أسبوع الموضة.. وكان علي فقط أن أتظاهر بأن ذلك لم يحدث".