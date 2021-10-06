شكرا لقرائتكم خبر عن بشري تحتفل بعيد ميلادها مع يسرا: "لما شوفتها قلبى دق 3 دقات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة بشري بعيد ميلادها بصحبة النجمة الكبيرة يسرا، وشاركت بشري صورة تجمعها بها من حفل عيد ميلادها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"العيد ميلاد من غير يسرا ما يبقاش عيد ميلاد ...نجمة مصر والوطن العربى و نجمة قلوبنا كلنا ...لما شوفتها قلبى دق 3 دقات و هيفضل يدق كل ما اشوفها ...احلى هدية".



بشري ويسرا



بشري

واحتفل سالم هيكل زوج الفنانة بشرى بعيد ميلادها، حيث نشر فيديو عبرصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيه عدد من نجوم الوسط الفنى يقدمون التهانى لها، حيث يعد عيد عيد الميلاد الأول الذى تقضيه مع زوجها.

ووجه زوجها سالم رسالة في عيد ميلادها الأول وهما سوياً قائلا:" أنا عملت مفاجئة أنتى مش هتعرفى تعمليها، فاكرة لما قولتيلى تقدر تعملى إيه..أنا معرفش أعملهولك.. النهاردة أنا عند وعدى وكل أصحابك وقرايبك وزمايلك بيهنوكى بعيد ميلادك، كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وإحنا مع بعض".

ووجه الفنانين رسائل حب واعتزاز بصديقتهم بشرى، وأبرزهم محمد هنيدى، خالد النبوى، خالد الصاوى، أحمد عز، تامر هجرس، هنا الزاهد، أحمد رزق، إنجى المقدم، حنان مطاوع وزوجها، شريف رمزى، عمر الشناوى، أحمد حاتم، مها الصغير، أحمد برادة، الدكتور أشرف زكى، روجينا، أروى جودة، ايتن عامر، ايمى سالم، نجلاء بدر، درة وزوجها، عمرو منسى، المخرج عمرو عرفة، الهام شاهين، امير شاهين،هالة صدقى، رزان مغربى، جومانا مراد، والعديد من الفنانين والأصدقاء.

يذكر أن أخر أعمال بشرى مسلسل "الاختيار 2" مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وعرض في رمضان الماضى، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى .