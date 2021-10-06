شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي فى رسالة للمعلمين: "أشكر مدرسيني خصوصا ثانوي كانوا عشرة طويلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد حلمي على توجيه رسالة شكر لمعلميه بمختلف المراحل الدراسية وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم ، والذى بدأ الاحتفال به فى يوم 5 أكتوبر سنويا منذ عام 1994، تقديرا لدور المعلم، وتوثيقا للعطاء الذى يقدمه للمجتمع فى تربية الأجيال.

ونشر حلمي صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وهو يرفع القبعة للمعلمين، مصحوبة بتعليق :"في اليوم العالمي للمدرس أحب اشكر كل مدرسين إبتدائي وإعدادي وخصوصا مدرسيني بتوع ثانوي لأنهم كانوا عشرة طويلة .. استاذي المحترم اللي كان صديق قبل ما يكون أستاذ، الأستاذ أحمد سعد عبدالله (بنها) مدرس الكيمياء".



احمد حلمي

ويحضر النجم أحمد حلمى لفيلمه الجديد "إكس" ويعقد جلسات عمل يومية مع مخرج العمل محمد شاكر خضير والمؤلف هيثم دبور، للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل انطلاقه، وقرر المخرج موعد مبدئى لإنطلاق التصوير فى خلال أسبوعين، كما تم التعاقد مع النجمة روبى ونسرين أمين ويبحث عن البطلة الثالثة لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال أحداث الفيلم.

وكان آخر ظهور لـ أحمد حلمى، مشاركته فى مسلسل "الاختيار 2" حيث ظهر كضيف شرف فى الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهدا لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.