فيديو| مي عمر تكشف حقيقة تعاونها مع محمد سامي بعد نسل الأغراب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة مي عمر حقيقة تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي في عمل جديد بعد مسلسل "نسل الأغراب".

وقالت مي عمر خلال لقائها في برنامج "Mbc trending"، :"قالت مي عمر إنها ستحضر عملا قريبا ولكنها تفضل ألا تعلن عن تفاصيله مضيفة "خليها مفاجأة".

يذكر أن آخر أعمال محمد سامي ومي عمر مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.