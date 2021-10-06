محمد هنيدي يكشف رأيه في التكنولوجيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد هنيدي عن رأيه في التكنولوجيا .

ونشر "هنيدي" مقطع فيديو من حوار له قديم مع الإعلامية هالة سرحان، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وقال هنيدي في الحوار :"التكنولوجيا ليها محاسن ومساوئ، الناس كلها بتتكلم في التليفون".

وعلق هنيدي :"كان عندي بعد نظر".

يعُرض لمحمد هنيدي فيلم "الإنس والنمس "، في السينمات، بطولة كل من، صابرين، منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، وشريف دسوقي، وقصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

وتعطلت بشكل مفاجئ تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - ماسنجر - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إذ تظهر رسالة للمستخدمين تفيد بوجود عُطل يجري العمل على حله، وذلك أمس الأثنين.