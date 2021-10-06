زيدان المرشح الأقوى لقيادة باريس سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

على وقع الأداء المتذبذب للنادي الباريسي، قال النجم الإيطالي السابق، أنطونيو كاسانو، إن أيام المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، قد لا تكون طويلة مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقا لما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية”.

وكان العملاق الباريسي قد تلقى هزيمة قاسية على يده مضيفه، نادي استاد رين، بهدفين مقابل لاشيء، لتكون الهزيمة الأولى للفريق الأزرق في الدوري الفرنسي، وذلك رغم مشاركة قوته الضاربة المؤلفة من النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والبرازيلي، نيمار، وهداف النادي، كيليان مبابي.

وبحسب الصحيفة فإن تلك الخسارة ألقت المزيد من الشكوك بشأن أساليب وخطط بوكيتينو، داخل المستطيل الأخضر،

وفيما إذا كان حقا سيكون قادرا على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وهو الحلم الكبير لإدارة ومشجعي باريس سان جيرمان.

وقال كاسانو، في تصريحات تلفزيونية إن “بوكيتينو سيحظى بحياة قصيرة في باريس سان جيرمان”، مردفا: “أخبرني البعض بأمور سيئة عنه ، وسمعت كذلك بعض الشائعات غير الجيدة بشأنه”.

وأضاف: “إنه رجل رائع ، لكن كمدرب لا يملك تكتيكات جيدة حتى ولو لمدة دقيقة بل أنه يطلب نصائح من اللاعبين بشأن كيفية التخطيط داخل الملعب”.

وتابع”بالكاد استطعت أن أصدق ما سمعته، ولكنه لم يدرب نجوما كبارا من قبل ويواجه صعوبة في ذلك وفي حال استمر على هذا المنوال فأغلب الظن أن (المدرب الفرنسي) زين الدين زيدان سوف يكون هو المدرب المقبل لباريس سان جيرمان”.

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن اهتمام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتولي زيدان مسؤولية تدريب “منتخب الديوك” بعد انتهاء بطولة كأس العالم القادمة في قطر.

كما ذكرت تقارير أخرى أن نادي يوفنتوس لديه اهتمامات كذلك بتولي “زيزو” دفة قيادة “السيدة العجوز”، ولكن بحسب كاسانو فإن “البي إس جي” قد يكون الأوفر حظا بالحصول على خدمات مدرب ريال مدريد السابق.

ويضيف كاسانو: “عندما تولى زيدان مسؤولية تدريب العملاق المدريدي، كان الفريق المكي مزدحم بالنجوم وقد استطاع التعامل معهم وقادهم للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية”.

وإذا كانت إدارة النجوم والتعامل معهم هو ما يحتاجه باريس سان جيرمان للفوز بدوري الأبطال، فمن المؤكد أن زيدان سيكون هو الرجل المناسب لهذه المهمة، وفقا لكاسانو.