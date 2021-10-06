"إيقاعات العالم" تنطلق الخميس في إكسبو 2020

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

ستُطرب النسخة الأولى من مهرجان الموسيقى، الذي تنطلق الخميس 7 أكتوبر عند منصة اليوبيل بمنطقة الاستدامة في إكسبو 2020، الحاضرين والمشاهدين بأصوات ورقصات من جميع أنحاء العالم، من المملكة العربية السعودية إلى جنوب أفريقيا.



وتضمم سلسلة إيقاعات إكسبو الشهرية الفريدة، نخبة من الموسيقيين البارزين والمواهب الجديدة الرائعة، منهم الفنان السعودي الكويتي بدر الشعيبي، الذي أطلق أول ألبوم موسيقي له، "شيء مختلف"، عام 2019. بدر من المعجبين بمزج الثقافات والأصوات بطرق جديدة، وتعاون حديثا مع نجمة البوب الكوري (كيبوب) أليكسا في أغنية "إز إت أون" في إطار برنامج رادار على منصة سبوتيفاي.

وتشمل السلسلة حفلات إيقاعات العالم لثلاث ليال متتالية تستمر حتى يوم السبت 9 أكتوبر.

وتحتفل فرقة البوب روك "أدونيس" اللبنانية هذا العام بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، حيث تقدم حفلا موسيقيا في إكسبو 2020 الذي يمثل مكانا رائعا للاحتفاء بهذا الإنجاز. اشتهرت فرقة أدونيس بأغانيها باللغة العربية وعروضها الحية الممتعة، واكتسبت قاعدة جماهيرية ضخمة في أنحاء العالم بفضل المزيج الموسيقي الممتع الذي يجمع بين الشجى والتفاؤل.

وستنظم زاندا زاكوزا، من دوربان في جنوب أفريقيا، هي مغنية هاوس وكوايتو، وكاتبة أغاني حققت شعبية واسعة بعد مشاركتها في أغنية "سكيليتون موف" لـ "ماستر كيه جي" وأغنية "كلاب كونترولر" لـ "برين سكيبي"، إلى الموسيقي والمنتج" ماستر كيه جي" في سلسلة إيقاعات إكسبو، حيث يحيي الفنانان سهرة موسيقية مُبهرة من الموسيقى الإلكترونية الأفريقية.

وستحضر فرقة "نيكد" التعاونية موسيقاها الحضرية العالمية التي تنطوي على تأثيرات مميزة من منطقة البلقان إلى إكسبو 2020، حيث تقدم عرضا مفعما بالحيوية يضم الكمان الغجري، وإيقاعات البيبوب، والآلات النفخية.

ويخرج شادي مجلع باستمرار عن المألوف في موسيقاه، وهو واحد من رواد الموسيقية الإلكترونية. كان آخر إنجازاته افتتاح متجر الأسطوانات المستقل في دبي "فليب سايد"، وهو مركز للمجتمع الموسيقي في المنطقة. وسيشارك ضمن سلسلة إيقاعات إكسبو حبه لأسطوانات الفينيل مع العالم.

فرقة "سانام" هي واحدة من أكثر فرق البوب روك المحبوبة في الهند، مع أكثر من تسعة ملايين مشترك على يوتيوب. ستصحب مشاهديها في رحلة غنائية عبر الذاكرة، وتعدهم بمجموعة ممتعة من الأغاني.

وبعد أن استحوذت فرقة "لي جرون أورلور" على قلوب الجماهير في مقاطعة كيبك والعالم على حد سواء بموسيقاها التقليدية والعصرية التي تلاءم الجميع، ستؤدي مزيجها الموسيقي الخاص من الفولك، والموسيقى الكلاسيكية، وموسيقى البلوغراس في إكسبو 2020، قبل اطلاق ألبومهم الخامس "إكليبس".

وتعِد الفرقة السورية الرائدة في فن الرقص المعاصر في منطقة الشرق الأوسط، "فرقة سيما للرقص" القادمة من دمشق بأداء ديناميكي مبهر. أسس هذه الفرقة مصمم الرقصات علاء كريميد في سورية في 2003، المعروف بأعماله الفريدة في المنطقة، وقد جرى تدريب الراقصين باحترافية عالية في ألمانيا، اليابان، وجنوب أفريقيا، وسورية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مما أتاح للشركة الاستفادة من اتباع نُهج مختلفة للتعبير الإبداعي، مع صياغة نهج فني خاص.

وينضم إليهم في التشكيلة فرقة الرقص "ستيب أفريكا"!، التي كرّس أفرادها أنفسهم لتقاليد "الرقص النقري" الأفريقية-الأمريكية، كما شاركوا بجولات على الصعيدين الوطني والدولي لتقديم الإقامة وورش العمل كأداة تعليمية.

وضمن احتفالات مفعمة بالألوان والإبداع والثقافة، تدعو إيقاعات إكسبو العالم إلى رحلة غامرة من الأصوات والإيقاعات التقليدية والمعاصرة بطرق جديدة وممتعة، مع قائمة جديدة كل شهر.