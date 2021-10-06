شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر الجمال الطبيعي لكيت وينسلت؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

إطلالة مشرقة، بشرة نضرة، وجمال طبيعي، نقاط قوة الممثلة البريطانية كيت وينسلت، بطلة "تيتانيك" التي تحتفل الثلاثاء بعيد ميلادها الـ46.



ولطالما كانت وينسلت مصدر إلهام للفتيات والسيدات، ليس فقط في إطلالاتها الرقيقة الأنيقة، ولكن في عاداتها التي تحافظ فيها على جمالها الطبيعي.

وبمناسبة عيد ميلادها الـ46، نستعرض في التقرير التالي عادات كيت وينسلت لطلّة نضرة طبيعية، وفقاً لمجلة "ماري كلير" الفرنسية في نسختها الإنجليزية.

-الاستيقاظ مبكراً

من بين العادات التي تواظب الممثلة البريطانية الحاصلة على جائزة الأوسكار، كيت وينسلت، الاستيقاظ مبكراً كل يوم، إذ قالت في إحدى المقابلات: "أستيقظ عادة حوالي الساعة 6:30 صباحاً، وأول شيء أفعله هو تناول كوب من شاي يوركشاير".

-الماء البارد للوجه

من أبرز عادات حفاظ وينسلت على جمال بشرتها الطبيعي، غسل وجهها بالماء البارد كل صباح.

وقالت وينسلت في مقابلة سابقة: "بالنسبة لروتيني هو إيقاظ وجهي، لذلك أقوم دائماً بغسل وجهي بماء شديد البرودة وقطعة قماش، بعد ذلك، أضع كريماً مرطباً جيداً".

-المكياج البسيط

تحرص وينسلت على تطبيق المكياج البسيط بعد وضعها للكريم الواقي من الشمس على بشرتها.

ولإطلالة مكياج بسيطة، تكتفي الممثلة البريطانية العالمية بوضع القليل من كريم الأساس المناسب لبشرتها، والبلاشر (أحمر الخدود) على عظمة الخدين، ما يمنحها بشرة طبيعية مشرقة ونضرة، ثم عدة طبقات من الماسكارا.

كما أنها تستخدم القليل من أحمر الشفاه بلون قريب إلى لون بشرتها.

-إزالة المكياج

تزيل وينسلت مكياجها بواسطة قطعة قماش دافئة، قبل أخذ حمام دافئ قبل النوم للاسترخاء بعد يومها الطويل والتخلص من أي آثار متبقية للمكياج.

وبعد التأكد من نظافة بشرتها تماماً، تستخدم مجدداً مرطب الوجه، يليه كريم العين الذي لا يعمل فقط على الترطيب ولكن لمد العينين بالمغذيات الضرورية، ومحاربة علامات التقدم في السن والشيخوخة.

-العصير الأخضر

تحب وينسلت تناول العصائر الخضراء، التي تمنحها الطاقة والنضارة لبشرتها.

وقالت في مقابلة سابقة لمجلة "InStyle": "ثلاجتنا مليئة دائماً بالسبانخ واللفت والخيار، فأنا نباتية وزوجي أيضاً نباتي، لذلك هناك الكثير من التركيز على النباتات في منزلنا".