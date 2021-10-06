يسرا تنتقد مدير مهرجان الجونة السينمائي: أخطأت بحقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتقدت الفنانة يسرا، انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، تعقيباً على المقابلة التي أجراها مع أحد المواقع الإلكترونية.

وقالت في منشور لها عبر “فايسبوك”: “انتشال التميمي، بخصوص مقابلتك المنشورة، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة في العام الحالي، وتحديداً في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بمحتوى الملف الإعلامي، الذي أصدره مهرجان الجونة نفسه… أرغب في توضيح بعض النقاط”. واستنكرت ذكر اسمها كـ”غير مكرّمة”، مضيفةً: “من الطبيعي أن تُشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختيارها الشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريباً، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكّن المهرجان من تكريمهم!”.

وتابعت: “الإشارة إليّ بهذا السياق تحديداً لا يمكن أن تُفهم بشكل جيد أو إيجابي كفنانة يسعى المهرجان للاحتفاء بها كما تدعي، ولكن كتبرير لسؤال لم يُطرح من الأساس، لا من الصحافي خلال المقابلة، ولا بيني وبين إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علماً أنّه تم تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي أو عن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، ولا أحتاج لأي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه”.

وردّت النجمة المصرية على المبررات التي ذكرها مدير مهرجان الجونة: “ما هو أسوأ، هو تبريرك يا انتشال لعدم الاحتفاء بي، لعضويتي باللجنة الاستشارية للمهرجان، والتي تشرفت باختياري فيها بجوار عدد من السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم، وهذا التبرير يضع علامات استفهام كثيرة، حول معيار المهرجان في اختيار الأعمال الخاصة بالسينمائيين أعضاء اللجنة، حيث سبق أن اختار المهرجان فيلماً للزميلة باللجنة والصديقة العزيزة هند صبري التي أعتز بها جداً، كما فازت بجائزة التمثيل، وهي كلها اختيارات رائعة وصائبة، لكن أذكرك بجملتك في عدم اختيار أي أحد من اللجنة الاستشارية العليا، وبهذا المنطق لن يعرض المهرجان أي أعمال لهؤلاء السينمائيين رغم أهميتها!”.

وأكملت: “أرفض الزجّ باسمي في سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدّى إلى هذا التناقض المرفوض وغير المقبول، علماً أن تكررت الكثير من المواقف السلبية معي ومع آخرين باللجنة، وهو ما كنت لا أتوقف عنده، ضمن سياق اعتزازي بمهرجان الجونة ودعمي له من اليوم الأول، لكن خطأكم الأخير لا يمكن السكوت عنه وهو مرفوض جملة وتفصيلاً”.

واختتمت يسرا منشورها بالقول: “رسالتي لتوضيح موقفي من هذه المقابلة المنسوبة لك، وواثقة من قدرة المسؤولين عن المهرجان في إدراك حجم الخطأ فيه”.