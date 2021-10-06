تجربة جديدة.. هنيدي يقدّم برنامجاً تلفزيونياً على “المحور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان المصري محمد هنيدي لخوض تجربة جديدة، بتقديمه برنامجاً تلفزيونياً على قناة “المحور”، بعنوان “هنيدي شو”، وهو أولى تجاربه له في تقديم البرامج.

وبدأت الشركة المالكة للقناة، الترويج للبرنامج، بالدعاية والإعلان له من خلال البوسترات الخاصة، على أن يُعرض يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 10 مساءً.

ومن المقرر أن يحل هنيدي ضيفاً على برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة “سي بي سي”، يومي الخميس والجمعة، ومن المرجح أن يوضح تجربته بفيلمه الأخير “الإنس والنمس”، الذي حقق إيرادات عالية.

وكشف هنيدي في وقت سابق عن تلقيه العديد من العروض لإحياء حفلات زفاف، بعد إعلانه التفرّغ لمهنته الجديدة كفنان شعبي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، الذي يعرض على فضائية “القاهرة والناس”: “تلقّيت دعماً كبيراً من فناني المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال عبر التواصل الاجتماعي”، مضيفاً أنّ سبب إعلانه احتراف الغناء الشعبي هو مشاركته في عمل مسرحي مع المخرج خالد جلال يؤدي فيه دور فنان شعبي اسمه سيد الإنسان.