شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغنية سعاد حسنى "دولا مين ودولا مين" على مسرح الجلاء فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط الجمهور بأغنية سعاد حسنى "دولا مين ودولا مين"، باعتبارها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها السندريلا بمناسبة السادس من أكتوبر، حيث قدمتها في حفل علي مسرح الجلاء، والأغنية من كلمات أحمد فؤاد نجم، وألحان كمال الطويل، وتقول كلماتها، "دولا مين ودولا مين دولا عساكر مصريين دولا مين ودولا مين دولا ولاد الفلاحين دولا الورد الحر البلدي .. يصحى يفتح اصحى يا بلدي دولا خلاصة مصر يا ولدي .. دولا عيون المصريين دولا مين ودولا مين دولا القوة ودولا العز .. يهدوا الغالي مهما يعز هز يا دفعه هلالك هز .. واحنا وراك ملايين جايين دولا اخواتنا ودولا بنينا .. دولا الأمل اللي مخلينا دولا المجد اللي يعلينا .. فوق الجرح نعود سالمين دولا يا سينا ولاد الشهدا .. دولا التار لا ينام ولا يهدا خلي ترابك يسكن يهدا .. طول مابهيه بحضن ياسين".

الجيش المصرى هو أول وأقدم جيش نظامى فى العالم وتأسس قبل 7000 عام، فوجد فى مصر أقدم الجيوش النظامية فى العالم، وكان ذلك بعد توحيد الملك نارمر لمصر فى عام 3200 ق.م، وكان قبل ذلك العام لكل إقليم من الأقاليم المصرية جيش خاص به يحميه، ولكن بعد حرب التوحيد المصرية أصبح لمصر جيش موحد تحت إمرة ملك مصر.

وقد كان الجيش المصرى أقوى جيش فى العالم وبفضله أنشأ المصريون أول إمبراطورية فى العالم، وهى الإمبراطورية المصرية الممتدة من تركيا شمالا إلى الصومال جنوبا، ومن العراق شرقا إلى ليبيا غربا، وقد كان ذلك هو العصر الذهبى للجيش المصرى.

وتأسس الجيش المصرى الحديث فى حكم محمد على باشا الذى يعتبر مؤسس مصر الحديثة، حيث كون جيشا من المصريين لأول مرة بعد فترة ظل الجيش فيها حكرا على غير المصريين وخاصة المماليك.