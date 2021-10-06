شكرا لقرائتكم خبر عن "جنة هنا" على مسرح الطليعة ضمن فعاليات "القومى للمسرح".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح أن العرض المسرحي "جنة هنا " من إنتاج الفرقة يشارك ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصري فى دورته الـ 14، حيث يقدم العرض اليوم الأربعاء وغدا الخميس على قاعة زكى طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة وذلك فى الساعة السادسة مساء، يقدم العرض بالمجان .

“جنة هنا “ من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر.