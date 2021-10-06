شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا هشام ابنة محمود البزاوى فى حدوتة "هدف نبيل" من "ورا كل باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة الشابة ديانا هشام من تصوير دورها في حدوتة "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" الذى يعرض حالياً على قناة الحياة، وهى بطولة صلاح عبد الله، محمود البزاوى، شريف خير الله، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وإخراج مصطفى فكرى، وتجسد ديانا في الأحداث دور ابنة محمود البزاوى.



ديانا هشام

"هدف نبيل" الحكاية السادسة من الموسم الثانى لمسلسل "ورا كل باب" حيث عرض قناة الحياة 5 حودايت حتى الآن عن "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، وتأليف محمد الشواف وإخراج منال الصيفى.

وعرضت أيضاً حدوتة "رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، و"قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح وتأليف هشام إسماعيل وإخراج أحمد خالد أمين، وتعرض حالياً حدوتة "ماريونيت" بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.



الفنانة ديانا هشام

يذكر أن ديانا هشام شاركت في مسلسل "كوفيد 25" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وهو بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد،وآخرون، تأليف إنجى علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وقبلها شاركت فى مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى وخالد زكى وسهر الصايغ ومحمد أنور وإسلام جمال وعمرو صحصاح، من تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.