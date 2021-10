شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء سلسلة No Time To Die..اعرف الأداة المفضلة لنجم العمل دانيال كريج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد العديد من الأدوات والأسلحة التي استخدمت خلال سلسلة 007، James Bond، ولكن كشف الممثل العالمى دانيال كريج أحدث من قام بـ لعب دور جيمس بوند خلال فيلم No Time To Die عن الأداة المفضلة له من أدوات الشخصية الشهيرة.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screenrant"، وأعلن كريج أن صندوق التكسير الآمن الغامض من You Only Live Twice، الذى قام ببطولته الممثل العالمى الراحل شون كونري، وهى من أكثر الأدوات المفضلة له، حيث أكد كريج أنه يجب أن تكون الأدوات بسيطة، ولكن لا تزال مثيرة للاهتمام وممتعة.



الأداة المفضلة لـ دانيال كريج من You Only Live Twice

حيث صرح كريج قائلا "أداتي المفضلة، كان يستخدمها الممثل الراحل شون كونري، حيث أنه كان صندوق فضي به مفتاح، وضوء أحمر، لا أعرف استخدامه إلى الان، لكنه يستخدم في فتح الأبواب المغلقة أو تفجيرها في بعض الأحيان، وكما تعلمون، بسيطة، وأنا أعتقد أن البساطة هي الأفضل فيما يتعلق بالأدوات ".

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.