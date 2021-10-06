محمد الفلاح - رقم قياسي لـNo time to die بين أفلام جيمس بوند

الأربعاء 6 أكتوبر 2021

حقق فيلم جيمس بوند الجديد No time to die (لا وقت للموت) أفضل انطلاقة في تاريخ هذه السلسلة في الصالات البريطانية.



حقق الفيلم إيرادات بلغت 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار) خلال نهاية الأسبوع الماضي، على ما أعلنت شركة "يونيفرسال بيكتشرز".

وسرعان ما تصدّر هذا الفيلم إيرادات شباك التذاكر في الصالات الإنجليزية بعد بدء عرضه في الصالات البريطانية والإيرلندية، الخميس.

واحتل إطلاق "نو تايم تو داي"، وهو آخر عمل من هذه السلسلة يتولى بطولته الممثل البريطاني دانيال كريج، المرتبة السادسة على قائمة الأفلام التي سجّلت أفضل انطلاقة في شباك التذاكر في تاريخ السينما في بريطانيا.

وأعاد ذلك الأمل إلى صناعة السينما البريطانية بعد فترة الركود جراء جائحة كوفيد-19، التي تسببت بإرجاء موعد انطلاق هذا الفيلم الضخم مرات عدة.

ويُعرض هذا الفيلم الذي يضم بين أبطاله أيضاً رامي مالك ولاشانا لينش وأنا دي أرماس، حالياً في 54 بلداً (ليس من ضمنها الولايات المتحدة).

وهو حقق إيرادات إجمالية في العالم بلغت 121 مليون دولار، وفق "يونيفرسال"، ما يجعله أول عمل هوليوودي يتخطى عتبة مئة مليون دولار خلال إطلاقه في الصالات، من دون احتساب الصين من بين أسواق الانطلاق.

واستقطب الفيلم الذي كان من المقرر انطلاقه أساساً في مارس/آذار 2020 محبي مغامرات العميل السري 007 إذ تقاطروا بأعداد كبيرة خلال نهاية الأسبوع الماضي، مدفوعين بما أثاره من آراء إيجابية.

لكنّ البعض انتقدوا المدة الطويلة للفيلم (ساعتان و43 دقيقة)، وهو الأطول بين الأعمال الـ25 في السلسلة.