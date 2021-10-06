شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى عن اختياره بـ لجنة المشاهدة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح: شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوى عن أعضاء لجنة مشاهدة واختيارالعروض للدورة السادسة للمهرجان، والتى من المقرر انطلاقها شهرنوفمبرالمقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتشكلت اللجنة من قبل كل من الفنان إيهاب فهمى، أمير صلاح الدين، الدكتورة إيمان عز الدين، الدكتور شوكت المصرى، والناقدة هند سلامة، وبدأت اللجنة في استلام الأعمال ومشاهدتها، لاختيار الأمثل منها للمشاركة فى المهرجان.

ومن جانبه قال الفنان إيهاب فهمى لـ"الخليج 365"، إن هذا الاختيار وسام على صدرى وشرف عظيم وأفتخر به وفرصة عظيمة لى لمشاهدة عدد من المسرحيات العالمية، وأكد فهمى على سعادته بتجارب الشباب، وتمنى أن يكون عند حسن الاختيار ويخرج المهرجان بشكل لائق.

يذكر أن الفنان إيهاب فهمى قد انتهى منذ أيام قليلة من تصوير آخر مشاهده فى فيلم "روحى لك"، داخل أحد الفيلات بمنطقة أكتوبر، ويشارك فى بطولته كل من منة فضالى، مروة عبد المنعم، مدحت تيخا، إسلام إسماعيل، عمرو عبد العزيز، وهو من تأليف ناجى عبد الله، وإخراج مازن نيازى، وينتمى إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الكوميدية.