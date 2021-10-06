شكرا لقرائتكم خبر عن The Many Saints of Newark يحصد 6 مليون دولار بشباك التذاكر فى 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والأكشن الجديد The Many Saints of Newark إيرادات وصلت إلى 6 مليون و 951 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 1 أكتوبر الجارى، وكان قد حقق العمل 4 مليون و651 ألف دولار بـ 3181 دارعرض أمريكية، و2 مليون و300 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم The Many Saints of Newark يدورحول الشاب أنتوني سوبرانو الذى نشأ في واحدة من أكثر العصور اضطراباً في تاريخ نيويورك، حيث بدأ رجال العصابات المتنافسون في النهوض وتحدي سيطرة عائلة ديمو الإجرامية القوية على المدينة التي تمزق العرق بشكل متزايد.

ولكنه بالرغم من ذلك عالق في الأوقات المتغيرة هو وعمه الذى يحبه، ديكي مولتيسانتي، الذي يكافح من أجل إدارة مسؤولياته المهنية والشخصية والذي سيساعد تأثيره على ابن أخته في جعل المراهق الذي يتأثر بالإعجاب في رئيس العصابات القوي الذي سنأتي إليه لاحقًا تعرف: توني سوبرانو.

يقوم كل من أليساندرو نيفولا، ليزلي أودوم جونيور، فيرا فارميجا، جون بيرثال، كوري ستول، راي ليوتا، ميشيلا دي روسي، مايكل جاندولفيني، بيلي ماجنوسن، جون ماجارو، مايكل إمبريولي، شمشون مويكيولا، ببطولة فيلم الدراما الجديد The Many Saints of Newark.