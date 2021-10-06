لقاء سويدان تنشر صور لها من لبنان على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بصور لها خلال زيارتها إلى دولة لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "سويدان" في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية على متن "يخت"، وعلقت: "حبيبتي لبنان".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل "ولاد ناس"، وهو من بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم، سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.