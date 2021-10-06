روبي بـ"فستان" قصير وأنغام جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أنغام

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

بوسي

نشرت المطربة بوسي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "جمسبوت" لامع، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

روبي

نشرت المطربة روبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا من اللون الذهبي.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها في مدينة الإسكندرية.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن في باريس، من أحدث ظهور لها.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.