ديانا حداد فى زيارة لقصر البارون: "هنا القاهرة.. باختصار مصر فى القلب"

القاهرة - سامية سيد - تعد النجمة اللبنانية ديانا حداد، من عشاق الحضارة المصرية والمزارات السياحية في مصر وهو ما يبادله معها الشعب المصري، ودائما ما تشارك ديانا حداد جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور من رحلاتها الصيفية وأعمالها الفنية، وهذه المرة كانت الزيارة لمصر.

ونشرت النجمة ديانا حداد، صورة خلال زيارتها قصر البارون أحد المزارات التاريخية في مصر على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، منذ قليل، وعلقت قائلة: "هنا القاهرة.. باختصار مصر في القلب".

ديانا حداد

وتمتلك ديانا حداد تاريخا فنيا كبيرا، وكانت قد طرحت ألبومها الأول بعنوان (ساكن) بعد أن اشتركت في برنامج استوديو الفن بأغنية "طير اليمامة" وذلك بعام 1992، وأصدرت عددا من الأغنيات الناجحة التي تصدرت القوائم الغنائية مثل (أهل العشق، أمانيه، شاطر، اللي في بالي)، بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية فإنها تحمل الجنسية الإماراتية التي حصلت عليها بعد زواجها من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وأنجبت ابنتين (صوفي وميرا)، وبعد ذلك انفصلا.

وفي 1997 اطلقت ألبوم "أهل العشق" الذي ثبت أقدامها على الساحه الفنية، وفي أواخر 1998 طرحت ألبومها " يامايا " الذي تزامن مع وفاة والدتها، وفي عام 2000 أصدرت ألبوم "جرح الحبيب وفي صيف 2001 ألبوم "أخبار الحلوة".

وطرحت ديانا حداد ألبوم "أول مرة" في 2004، أما ألبوم 2006 كان بعنوان "ديانا 2006 " حيث غنت في ديو مع الشاب خالد بأغنية كان عنوانها "ماس ولولي" وطرحت ديانا ألبومها الجديد الخليجي في أواخر عام 2008 وفي عام 2010 أصدرت ألبوم "بنت أصول".