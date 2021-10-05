شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: بفتح فيس بوك علشان أحمد وساعات بنزل حاجات مش حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة هنا الزاهد على أزمة فيس بوك وواتس آب وإنستجرام، أنها وجدت كل التطبيقات متوقفة، مشيرة إلى أنها تعرضت لهاك على حسابها على فيس بوك وإنستجرام، ووجدت أن تويتر فقط هو الذى يعمل.



وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر: أن أحمد فهمى رأى الصورة و"طنش" أو تقريبا كتب حاجة على تويتر لكنى لم أركز هو كتب ايه، وأنا مؤخرا بقيت أكتب على فيس بوك لأن أحمد بيحبه، لكن في الأول ما كنتش بفتحه خالص، وعندى أكونت للعيلة فقط وليس للجمهور.



وتابعت: لو كل الناس هتخسر إنستجرام أنا ممكن أخسره عادى وأنا أتبسطت جدا بالأزمة بتاع امبارح، وهو على فكرة مهم جدا في هذه الأيام، أنا بدخل أحيانا ألاقى ناس بتقارن بين حاجات، وفى ناس بتحب تبان على السوشيال ميديا أنهم مبسوطين وهم غير كده أصلا، وأنا عاوزة أقول إن في ناس بتجيلها اكتئاب وأنا ساعات بنزل حاجات وأنا مش مبسوطة لأنى أكيد مش هطلع أعيط وكل واحد بيورى اللى هو عاوز يوريه، وأنا لم أتضايق بالأمس.

فيما قال أحمد فهمى: ما كانش عندى انستجرام ولا أي حاجة وهنا هي اللى عملتلى الأكونتات دى وكنت برد على كل الناس زى واتس آب، ويا ريت كل الحاجات دى تتقفل، وكل حاجة بقيت فيس بوك وكل حاجة بقت مش حقيقية.