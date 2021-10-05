شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا وينفرى تكشف للمذيعة المصرية هدى قطب أسماء أصدقائها الثلاثة المقربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة والإعلامية أوبرا وينفرى عن أنها تحيط نفسها بـ3 أصدقاء مقربين فقط، وأنها تحرص على ألا تتسع تلك الدائرة، حيث قالت خلال لقائها مع المذيعة المصرية الأصل هدى قطب من خلال برنامجهاMaking Space ، إن لديها 3 أصدقاء مقربين فقط، وهم المؤلفة ماريا شريفير والمذيعة جايل كينج وبوب جرين مدرب أوبرا الشخصى منذ فترة طويلة.

ماريا شريفير

وكانت المقابلة التليفزيونية التي أجرتها المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى، مع الأمير البريطانى هارى، وزوجته ميجان ماركل، خسرت فى جوائز إيمى EMMY للفنون الإبداعية 2021، على الرغم من الضجة المصاحبة لها عنذ إذاعتها والتي تناولتها وقتها جميع وسائل الإعلام بالعالم، فى حين فاز بالمسابقة برنامج عن الطعام والثقافة الإيطالية.

المذيعة جايل كينج

وكان تم ترشيح الإعلامية الأمريكية الشهير أوبرا وينفرى، وفريقها لجائزة إيمى، فى فئة أفضل سلسلة غير روائية، لكن برنامج السفر والطعام "البحث عن إيطاليا" للممثل ستانلى توتشى، فاز بالجائزة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

Bob Greene ولم يحضر هارى أو ميجان الحفل المتواضع الخاص بالفنون الإبداعية الذي أقيم الأحد الماضي والذي يسبق حفل جوائز إيمي الرئيسي.

وكانت المقابلة التي أجريت في مارس الماضي على مدى ساعتين أحدثت صدمة لدى العائلة المالكة البريطانية، حيث قال هاري خلالها إن والده وشقيقه أسيران للنظام، كما صرح أنه شعر بالخذلان من جهة والده، الذي توقف عن الرد على اتصالاته، وأوقف الدعم المالي له عندما سافر هو وزوجته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.