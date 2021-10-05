شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يسخر من نفسه: "أنا ليه كنت بمثل كدة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الفنان أشرف عبد الباقى من نفسه، فى مشهد جسده مع الفنانة إيمان بإحدى السهرات التليفزيونية بعنوان "لسانك حصانك"، وهو المشهد الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالسخرية.

ونشر "عبد الباقى" فيديو يشاهد خلاله المشهد ويضحك على أدائه معلقًا: أنا ليه كنت بمثل كدة!".

من ناحية أخرى يشارك أشرف عبد الباقى فى بطولة مسلسل "أنا وهى" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، الذى يدور في 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح وبطولة أحمد حاتمى، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.