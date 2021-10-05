شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لمدير مهرجان الجونة: أرفض الزج باسمي في سياق خاطئ.. وانتشال التميمي يرد: قامة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار حديث انتشال التميمى مدير مهرجان الجونة السينمائى فى حوار إعلامى عن عدم تكريم الفنانة الكبيرة يسرا كونها عضوا فى اللجنة الاستشارية للمهرجان، جدلا خلال الساعات الماضية، فيما ردت الفنانة يسرا على هذا التصريح موضحة بعض النقاط، وأكد انتشال التميمي لـ ”الخليج 365” أن الفنانة يسرا قامة كبيرة وليس لديه تعليق على حديثها.

فالفنانة الكبيرة يسرا كانت علقت على تصريحات التميمى من خلال منشور عبر صفحتها على "فيس بوك" ، قائلة: "بخصوص حوارك عن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديدًا في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة.. أرغب في توضيح بعض النقاط: من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريبًا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم».

وأضافت: «الإشارة لي بهذا السياق تحديدًا لا يمكن أن تُفهم بشكل جيد أو إيجابي كفنانة يسعى المهرجان للاحتفاء بها كما تدعي، ولكن كتبرير لسؤال لم يُطرح من الأساس، لا من الصحافي خلال الحوار، ولا بيني وبين إدارة المهرجان، ولا حتى من أي أطراف أخرى، علمًا بأنه تم تكريمي ومنحي جوائز، سواء بشكل مباشر لشخصي أو عن أعمالي، من خلال أكثر من 80 جهة محلية ودولية، ولا أحتاج لأي مبررات سواء لتكريمي أو عدمه.- ما هو أسوأ، هو تبريرك يا أستاذ انتشال لعدم الاحتفاء بي، لعضويتي باللجنة الاستشارية للمهرجان».

وقالت يسرا إنها تتشرف بأنه جرى اختيارها في هذه اللجنة الاستشارية، قائلة: "أتشرف باختياري فيها بجوار عدد من السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم، هذا التبرير يضع علامات استفهام كثيرة حول معيار المهرجان في اختيار الأعمال الخاصة بالسينمائيين أعضاء اللجنة، حيث سبق أن اختار المهرجان فيلمًا للزميلة باللجنة والصديقة العزيزة هند صبري التي أعتز بها جدًا، كما فازت بجائزة التمثيل، وهي كلها اختيارات رائعة وصائبة، لكن أذكرك بجملتك في عدم اختيار أي أحد من اللجنة الاستشارية العليا، بنفس هذا المنطق لن يعرض المهرجان أي أعمال لهؤلاء السينمائيين رغم أهميتها"، وأوضحت:" لذلك أرفض الزج باسمي في سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة، وهو ما أدى لهذا التناقض المرفوض وغير المقبول".

من جانبه قال انتشال التميمي في تصريحات لـ"الخليج 365": لم أقرأ تعليق يسرا، وهي قامة كبيرة وليس لدي تعليق على حديثها".