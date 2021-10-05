شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "موضوع عائلى" لـ ماجد الكدوانى وشيرين رضا مطلع نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع مسلسل "موضوع عائلى"، عن عرضه مطلع شهر نوفمبرالمقبل، على أحد المنصات الرقمية، حيث يعتبر المسلسل أول أعمال ماجد الكدواني الموجهة للمنصات الإلكترونية، ويناقش العمل قضية جديدة على ماجد الكدواني تخص العائلات، إذ يظهر الكدوانى بشخصية "طباخ" مسالم ويحب الهدوء، إلى أن يقابل بعض الصعاب والأزمات فى حياته.

مسلسل "موضوع عائلى" يدور في 10 حلقات يشارك فى بطولته مع ماجد الكدواني محمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس محمد رضوان، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد الجندى، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

يذكر أن بطل المسلسل ماجد الكدوانى يعيش حالة من النشاط الفني حالياً، حيث يعرض له في السينمات فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، وأيضا "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبد العزيز ودينا الشربينى، وانتهى من تصوير فيلم "بره المنهج" بمشاركة روبى وإخراج عمرو سلامة، وأيضاً انتهى من فيلم "الجريمة" مع أحمد عز ومنة شلبى وسيد رجب وإخراج شريف عرفة.

كان آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني في الدراما ظهوره في مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وجسد شخصية اللواء مراد، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل "ولاد ناس" الذى عرض في شهر رمضان الماضى أيضاً.