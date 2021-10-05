شيرين رضا تنشر صورة من كواليس فيلم "في عز الظهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة لها من كواليس فيلم "في عز الظهر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت شيرين على الصورة قائلة : "من كواليس فيلم في عز الظهر.. قريبًا".

فيلم "في عز الظهر" بطولة هنا الزاهد، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي، إيهاب فهمي، وهو من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

ومن ناحية أخرى تشارك شيرين رضا في بطولة مسلسل "60 دقيقة"، ويشاركها في العمل كل من ياسمين رئيس و محمود نصر، وسوسن بدر، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي، ويعرض العمل على منصة شاهد.