زوجة باسل الخطيب تحتفل بحصول عملين على جوائز من مهرجان الأردن للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المؤلفة ديانا جبور بحصول عملين أحدهما من تأليفها والثاني من إخراج زوجها المخرج باسل الخطيب، على جوائز من مهرجان الأردن للإعلام.

ونشرت ديانا عبر صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك"، صورة الجوائز، وعلقت: "حلو الشعور إن العملين السوريين اللذين حصلا على جوائز من مهرجان الأردن للإعلام أحدهما لخريف العشاق وهو من تأليفي وإنتاج إيمار الشام والثاني لحارس القدس وهو من إخراج زوجي باسل الخطيب"

ديانا جبور هي كاتبة وناقدة سورية، لها عدد من الإعمال الهامة، أبرزها: "مسافة أمان"، "أزمة عائلية"، "امرأة من رماد"، "حرائر"، "دامسكو"، "شهر زمان" وغيرها من الأعمال.